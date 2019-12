Roma | bimbo di 11 anni ha un malore in palestra | inutili i tentativi di rianimazione

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Simone stava facendo allenamento nelladella sua scuola, giovedì 5 dicembre ad Ostia, quando d'improvviso si è fermato ed ha manifestato difficoltà a respirare. Gli insegnanti hanno chiamato subito il 118 alle 12:32 e i sanitari, intervenuti tempestivamente, hanno eseguito le procedure diper più di un'ora. Il battito si era ristabilito, quindi Simone è stato caricato a bordo dell'ambulanza per essere ricoverato in ospedale, ma i medici di turno, al suo arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le fasi disperate del soccorso La prima scelta degli operatori sanitari dell'Ares 118 è stata l'ospedale Bambin Gesù di, ed hanno quindi richiesto l'eliambulanza, arrivata sul posto alle 13:37, quando era già passata più di un'ora da quando Simone si era sentito male. I medici dell'elicottero e quelli dell'ambulanza si sono allora ulteriormente ...

Ashtonsmusjc : RT @_friluftsliv: All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stata eseguita un'operazione per restituire il respiro ad un bambino di ci… - xpsycopsyp : RT @_friluftsliv: All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stata eseguita un'operazione per restituire il respiro ad un bambino di ci… - eiliscarstairs : RT @_friluftsliv: All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è stata eseguita un'operazione per restituire il respiro ad un bambino di ci… -