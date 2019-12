Risultati Serie A live | 15ª giornata | Inter-Roma finisce 0-0 | la classifica aggiornata

calcioweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019)A –A nuovamente in campo. Apertura di lusso, venerdì sera a San Siro, con, la partita si è conclusa sul risultato di 0-0 con le due squadre che non sono riuscite a sfondare. Tre gare in programma il sabato. L’Atalanta riceve il Verona, il Napoli è ospite dell’Udinese, in serata altro big match tra Lazio e Juventus. Domenica all’ora di pranzo c’è Lecce-Genoa, tre le gare del pomeriggio: Sassuolo-Cagliari, Spal-Brescia e Torino-Fiorentina. Alle 18 c’è Sampdoria-Parma. Nel posticipo di scena Bologna e Milan. Il programma completo e la. VENERDI’ ore 20,450-0 SABATO ore 15 Atalanta-Verona ore 18 Udinese-Napoli ore 20.45 Lazio-Juventus DOMENICA ore 12.30 Lecce-Genoa ore 15 Sassuolo-Cagliari Spal-Brescia Torino-Fiorentina ore 18 Sampdoria-Parma ore 20.45 Bologna-Milan LA...

