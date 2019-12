Risotto | 5 ricette sfiziose e originali

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019)mirtilli e mascarponecon gorgonzola e nocicremoso agli spinacipere e Parmigiano ReggianoAmarone e salsiccia neraFare ilè un atto d’amore: lo si prepara attentamente, ci si prende il giusto tempo, lo si coccola, lo si manteca per dargli quella carezza finale che cambia tutto. Ed è con altrettanto amore che lo si mangia: sempre volentieri, che sia fatto da mamma, da noi stessi o da uno chef al ristorante. Che ne direste di assaggiare il nostromirtilli e mascarpone? Un connubio perfetto, che conferisce un meraviglioso lilla alla pietanza e che combina una delicata acidità alla pienezza dolce del formaggio. Una chicca, da tenere per quando si vuol fare bella figura con qualcuno. Parliamo poi di uno dei risotti più avvolgenti e sapidi che possiate godervi in autunno: gorgonzola e noci, con noci tostate e gorgonzola piccante ...

