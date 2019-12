Ripulivo Facebook dalla violenza e dall' orrore | ora sto male | la denuncia di

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Mi occupavo di ripulire, ora soffro di disturbo post-traumatico”, è la confessione di Chris Gray, ex moderatore. Omicidi, scene di, filmati porno, sevizie ai danni di bambini e animali, torture: questo è ciò che l’uomo racconta di aver visto durante le sue otto ore di lavoro giornaliere per il social di Mark Zuckerberg al Guardian.Circa mille ticket di assistenza a cui rispondere ogni notte e una tale esposizione alla crudeltà e allache, sostiene l’ex moderatore, gli sta risultando impossibile riprendere una vita nor. Per questo Gray ha scelto di citare in giudizio la società. “Ci ho messo un anno per capire quanto questo lavoro mi abbia segnato”, ha raccontato l’ex moderatore.Ad aggravare il trauma, sostengono gli avvocati di Gray, è stato il ...

