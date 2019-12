Riot Games annuncia Riot Forge | il nuovo progetto dedicato allo sviluppo di giochi di

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa,oggi ungruppo editoriale che collaborerà con comprovati sviluppatori di terze parti per la creazione dimai visti prima, ambientati nell'universo di League of Legends.è la prima iniziativa di questo tipo pere migliorerà gli sforzi di ricerca edi."Siamo lusingati di avere degli sviluppatori partner che sono così appassionati nel lavorare suiambientati nell'IP LoL, che offre un potenziale illimitato grazie al suo vasto mondo e un grande numero di campioni", ha dichiarato Leanne Loombe, Head of. "Siamo sinceramente impegnati nel successo a lungo termine dei nostri sviluppatori e insieme miriamo a offrire grandi esperienze a giocatori di ogni tipo".si concentrerà sullodidall'esperienza completa, al servizio dei giocatori che vogliono ...

