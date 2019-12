Rigopiano | i familiari delle vittime | “Bene nuova inchiesta | si faccia luce sui

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Romolo Reboa, legale di alcunidel disastro dell'Hoteldi Farindola, ha commentato la notizia di una, frutto della denuncia dell'ex capo della Squadra mobile, nella quale sono indagati tre vertici dei carabinieri forestali. "I fatti di depistaggio hanno dimostrato l'esistenza di un muro di omertà che coinvolge la Pubblica Amministrazione".

fattoquotidiano : Rigopiano, archiviate le accuse per i 22 indagati (tra cui D’Alfonso e Chiodi). I familiari delle vittime: “Ora dar… - avv_procopio : RT @fattoquotidiano: Rigopiano, archiviate le accuse per i 22 indagati (tra cui D’Alfonso e Chiodi). I familiari delle vittime: “Ora darann… - Ultron65 : RT @tg2rai: L'inchiesta sul crollo dell'hotel #Rigopiano. Dopo l'archiviazione per 22 indagati, l'amarezza tra i familiari delle 29 vittime… -