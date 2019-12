Ricordate gli smartphone ecologici presentati? Ne abbiamo selezionati cinque

tuttoandroid

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Glihanno fatto timidamente capolino nei cataloghi delle grandi marche nel corso degli ultimi due decenni con qualche isolato e - purtroppo - non molto pubblicizzato tentativo. L'articologli? Neproviene da TuttoAndroid.

Linkiesta : Ricordate i giornali di destra che fino a due mesi fa si accaloravano per la cospirazione #Renzi #Obama via profess… - WeCinema : Buon compleanno a #WoodyAllen, classe 1935. Una lunga carriera costellata da tanti film, sia come regista che come… - Artu_63 : RT @colvieux: Vi ricordate questo soggetto? Anni e anni fa lo prendevamo in giro su Twitter. Trovo allucinante gli si dia voce in una tv in… -