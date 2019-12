Renzi ha dubbi sulla tenuta della maggioranza “Spero regga Vogliamo fare delle proposte

lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Non lo so se questo governo reggerà, spero di sì ma non lo saprei dire, perché ho visto litigate sul niente in questa settimana. A me pare che la situazione si stia ingarbugliando, fossi il presidente del Consiglio e ministri cercherei di trovare soluzioni e lavorare. Questa è la nostra proposta: nessun aumentotasse epartire questo piano Italia Shock per i cantieri.e nonpolemiche”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervenendo a Fatti e Misfatti su Tgcom24. “Penso che sia un errore andare a votare – ha detto ancora l’ex premier -, abbiamo fatto il governo per evitare l’aumento dell’Iva e l’aumentotasse e per evitare che il presidenteRepubblica dal 2022 sia espressione di un fronte anti-euro. Fossi la, cercherei di creare un clima di ...

