Regionali 2020 | la Meloni guiderà la coalizione nelle Marche

Elezioni Regionali Campania 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Campania 2020: sondaggi, candidati e data Elezioni regionali Campania – Tra le 8 regioni che andranno al voto il prossimo anno c’è anche la Campania. Le prime due saranno Emilia Romagna e Calabria dove si voterà domenica 26 gennaio 2019. A seguire, cioè tra maggio e giugno, è in programma l’appuntamento elettorale in Campania, Puglia, Marche, Toscana, Veneto e Liguria. Anche in Campania, in linea col ...

Ultimi sondaggi politico elettorali elezioni Regionali 2020 - si profila un risultato storico sia in Toscana che in Emilia Romagna : L’avanzata del centrodestra non si arresta. I sondaggi danno in testa la coalizione, grazie al grande contributo della Lega, in tutta Italia. Il centrodestra sta conquistando pian piano tutte le regioni anche quelle che storicamente era ad appannaggio del centrosinistra. Secondo gli Ultimi sondaggi, il centrodestra vincerebbe tutte le regioni del sud che si apprestano a votare nel 2020 ma anche in Toscana e in Emilia Romagna. I ...

Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 : sondaggi - candidati e data : Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: sondaggi, candidati e data Saranno in totale 8 le regioni italiane chiamate al voto il prossimo anno. Le prime due ad eleggere il nuovo consiglio regionale saranno Calabria ed Emilia Romagna. Ed è in particolare in quest’ultima che si concentrano anche le attenzioni della politica nazionale. L’Emilia Romagna è da sempre considerata una regione “di sinistra”. Una vittoria del centrodestra ...

Elezioni Regionali Calabria 2020 : data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Calabria 2020: data, candidati e quando si vota Il 2020 sarà un anno politicamente intenso. Il destino del governo in carica, nato sull’alleanza – dopo la rottura tra pentastellati e Lega – tra M5S, Pd, LeU e a seguire Italia Viva incrocia le Elezioni regionali che vedranno il ritorno alle urne di 8 regioni italiane. Il centrodestra, il cui vantaggio elettorale è registrato da tutti i sondaggi a livello ...

Elezioni Regionali in Calabria il 26 gennaio 2020 in concomitanza l'Emilia-Romagna : Le Elezioni regionali in Calabria si terranno il 26 gennaio del 2020 in concomitanza con il voto in Emilia-Romagna. Ad annunciare la data ufficiale è stato il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio aprendo la seduta di oggi del Consiglio regionale. Calabria: chiesto processo per i due candidati alla Regione, Oliverio (PD) e Occhiuto (FI) Chiesto il rinvio a giudizio del presidente ...

Elezioni Regionali in Campania 2020 - centrodestra avanti con tutti i candidati : A un mese e mezzo dal primo, eseguito dalla Winpoll Arcadia a fine settembre, arriva ora il secondo sondaggio sulle Elezioni regionali in Campania fissate per il prossimo anno. Stavolta, su un...

Elezioni Regionali Toscana 2020 : data - calendario e candidati : Elezioni regionali Toscana 2020: data, calendario e candidati Tra le regioni chiamate al voto nel 2020 c’è anche la Toscana. Domenica 26 gennaio sarà la volta dell’Emilia Romagna. Ancora in forse la data in cui andrà al voto la Calabria. Mentre per Toscana, Campania, Puglia, Marche, Veneto e Liguria è probabile una data intorno a fine maggio. Elezioni regionali Toscana 2020 e tutte le regioni al voto Dopo la netta vittoria ...

Elezioni Regionali 2020 - Emilia-Romagna coraggiosa : ecco la lista di sinistra animata da Schlein ed Errani che appoggerà Bonaccini : “Emilia-Romagna coraggiosa”. È questo il nome della lista a sinistra del Partito Democratico che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Elezioni regionali del 26 gennaio. Un progetto presentato sabato pomeriggio a Bologna, davanti a quasi mille persone. Ad animare il progetto sono l’ex europarlamentare Elly Schlein, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Liberi e Uguali Vasco Errani, il capogruppo di sinistra italiana in ...

Ultimi sondaggi elezioni Regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Ultimi sondaggi Regionali 2020 - in Emilia Romagna il risultato è in bilico - la Lega avanza - il Pd e il M5S calano ma decisivi saranno gli indecisi : Il governatore Stefano Bonaccini e la sua rivale Lucia Borgonzoni sembrano essere tutti e due a un passo dalla vittoria. Secondo gli Ultimissimi sondaggi in vantaggio sul rivale sarebbe, se pur di pochissimo, la candidata del centrodestra Lucia Borgozoni. Ma a far pendere l’ago della bilancia da una parta o dall’altra saranno gli indecisi. Secondo le intenzioni di voto ultime, il 62% degli abitanti dell’Emilia Romagna andrà a votare ...

Elezioni Regionali 2020 data - candidati e regioni. Ecco dove si vota : Elezioni regionali 2020 data, candidati e regioni. Ecco dove si vota Le Elezioni regionali in Umbria hanno decretato la vittoria del centrodestra. Donatella Tesei, esponente della Lega, è la nuova presidente della Regione. La sua vittoria è stata accompagnata da una netta affermazione del partito guidato da Matteo Salvini che ha raccolto il 36,95% dei consensi e da un sorprendente risultato di Fratelli d’Italia che ha conseguito il ...

Sondaggi elettorali Sigma : Marche - parte la corsa per le Regionali 2020 : Sondaggi elettorali Sigma: Marche, parte la corsa per le regionali 2020 Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, viene considerata dal 60% dei marchigiani la più indicata a ricoprire la carica di governatore delle Marche. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Sigma Consulting elaborati per il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino e realizzati tra il 30 settembre e il 3 ottobre. Dietro a Mancinelli, con il 54% di gradimento si trova ...

Calabria - elezioni Regionali gennaio 2020 : candidati cercasi per il centrosinistra e centrodestra : L’importante non è partecipare ma vincere, indipendentemente dalla competizione. Come in ogni gara agonistica anche in politica conta un solo

Veneto : autonomisti uniti in vista delle elezioni Regionali 2020 : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Oggi ho il piacere di comunicare l’accordo raggiunto tra il ‘Partito dei Veneti’ e la confederazione ‘Grande Nord’ per aggregare, in un’unica famiglia, i principali movimenti autonomisti e indipendentisti veneti, con l’obiettivo di arrivare all’autogoverno del Veneto,