Recensione del film ' L' Immortale' con protagonista Marco d' Amore

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La storia di Ciro Di Marzio detto 'l'' (uno dei protagonisti della serie televisiva 'Gomorra') è diventato unuscito nelle sale da ieri 5 dicembre. L'opera crossmediale è interpretata e diretta dall'attore napoletanoD'. Questa pellicola da una ventata di innovazione e permette ai telespettatori per la prima volta nella storia delle serie televisive di assistere ad un prodotto che rappresenta anche un segmento di racconto a cavallo tra due stagioni di una fiction. In questo caso, ill'rappresenta a tutti gli effetti un ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione della serie televisiva ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano. Ilè un ponte tra passato e presente dell'e un collegamento per Gomorra 5 Ill'ci permette di capire le origini di questo personaggio che nelle prime tre stagione di Gomorra ha ...

magazine_bl : #10daysOfHumanRights Per #BLcinema oggi vi proponiamo un film di recente uscita che guarda alle dinamiche razziali… - fanssantimarin : RT @klpteatro: #Próximo di Claudio @Tolcachir in scena al @teatrofparenti: l’amore ai tempi del #web. La #recensione di @inesbaraldi https… - crea3dsrl : La scorsa settimana a Mecspe Bari abbiamo mostrato le potenzialità dello scanner Einscan-Pro 2X Plus di Shining 3D… -