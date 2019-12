Rapporto Censis 2019 | “Il 44% degli italiani preoccupato dal lavoro E in 4 | 4 milioni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ansiosi, in preda all’incertezza, impauriti più di ogni altra cosa daprecario e disoccupazione, indifferenti alla politica. Ma anche pieni di micro-passioni personali, tra cui lo sport, la compagnia di animali, la cultura. E in cerca di nuovi legami comunitari, fosse anche la partecipazione a una sagra, così come – comunque – desiderosi di futuro. Così il 53esimo “annuale sulla situazione sociale del Paese”, a cura dell’Istituto di ricerca socio-economicae presentato stamane Roma, descrive glie la società italiana del. Dove la spaccatura con la politica è sempre più radicale e la ricerca di riscatto viene dalle soddisfazioni del privato, ma anche dal volontariato, in crescita, e dal nuovo attivismo ambientale. Liquidità, “nero”, psicofarmaci: strategie individuali di resistenza Non proprio radicalmente pessimisti (lo è il 17%), ma ...

