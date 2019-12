Rapina in banca con auto-ariete | rubate decina di migliaia di euro

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma –conin una, la scorsa notte alle ore 1.20 circa, in via Ugo Ojetti, nella zona di Montesacro a Roma. Alcuni banditi, dopo aver sfondato la vetrata di una filiale delladel Fucino, sono scesi e si sono impossessati del roller cash, caricandolo sulla stessacon cui, poco prima, avevano distrutto la vetrata della. In pochi minuti l’e’ ripartita e i ladri hanno fatto perdere le proprie tracce. In corso di accertamento l’esatta quantita’ di denaro trafugata, ma da una prima stima il bottino ammonterebbe ad alcune decine didi. Sul posto per le indagini i Carabinieri della Compagnia di Montesacro. L'articoloincondidiproviene da RomaDailyNews.

