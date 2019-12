Radioimmaginaria pianta 150 alberi | in 10 anni saranno assorbiti circa 18 | 4t di CO2

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quest’anno per Natale i ragazzi di, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17e unico network in Europa con più di 300 speaker e 54 antenne in Italia ed Europa, hanno deciso di continuare a sostenere la lotta a favore dell’ambientendo 150– 80 cacao, 30 cedri rosa, 20 tefrosie e 20 peri d’acqua – in Camerun, Kenya e Madagascar grazie alla collaborazione con Treedom ( l’unica piattaforma web al mondo che permette dire un albero a distanza e seguirlo online. Dal 4 al 20 dicembre acquistando in libreria – o alla fiera Più Libri più Liberi di Roma (4-8 dicembre) – il libro “Noi abbiamo futuro” di Michele Ferrari, ideatore e fondatore di, che racconta il viaggio di undici speaker su un’Apecar green da Castel Guelfo di Bologna a Stoccolma, sarà possibile adottare a distanza uno dei 150della ...