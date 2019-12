PSG | Tuchel | «Verratti è un vero leader» – VIDEO

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il tecnico del Paris Saint-Germainha parlato della pesante assenza dinel centrocampo parigino –Il Paris Saint-Germain continua la cavalcata in solitaria e si appresta ad affrontare l’ostica trasferta di Montpellier, alla caccia di un posto in Europa. I transalpini non deludono le aspettative, ma l’assenza di Marcosi fa sentire. Lo ammette il tecnico del PSG Thomasin conferenza stampa: «ci manca, è un». Apprezzamenti che spronano il centrocampista della nazionale italiana a tornare in campo il prima possibile. Leggi su Calcionews24.com

DemiOurgo : My guess for June: Thomas Tuchel > Bayern Mauricio Pocchetino > PSG Massimiliano Allegri > Man Utd Fa Kin No Wan > Arsenal - PSG24hours : RT @EuropaCalcio: #Psg, #Tuchel: 'Mi dispiace per #Cavani, lo capisco ma...' - EuropaCalcio : #Psg, #Tuchel: 'Mi dispiace per #Cavani, lo capisco ma...' -