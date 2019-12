Professore universitario si ammala | tutti i suoi studenti gli donano il sangue e gli

baritalianews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Undi Cosenza, che insegna Analisi matematica si èto e la diagnosi parlava di una malattia rarissima per la quale serviva molto. I, senza esitare, si sono messi in fila e gli hanno donato ilche gli serviva. Lui ha risposto con questa lettera: “Cari ragazzi, vi ho fregato!!! Ho fatto finta di aver bisogno diperché cominciavo a sentirmi vecchio e avevo bisogno digiovane nelle vene!!!! A parte gli scherzi, io prima avevo sempre la vostra spiritualità nel mio cuore e nella mia mente, mentre ora ho anche un poco del vostro. Ma non di uno studente o due. Di decine e decine. E’ una sensazione nuova che ancora non capisco pienamente. Spero di avere abbastanza futuro da comprenderla bene. Il Prof. De Pascale, mio Capo di Matematica e di Vita mi ha scritto questo messaggio: ‘Le forze della luce ...

