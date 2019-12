“Presepi da Monumento | Marcianise in miniatura” | domenica si inaugura la mostra

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) –8 Dicembre 2019, alle ore 11.30, presso la sede della Congrega del SS. Crocifisso ubicata nella Chiesa di S.Maria delle Grazie in Via Santoro a(Caserta), si inaugureràdain miniatura“, unadi arte presepiale organizzata da alcuni artisti locali. Ad introdurre lasaranno Mimmo Rosato (Presidente della Pro Loco di) e Alessandro Tartaglione (giornalista e direttore di Caffè Procope). Ad esporre saranno Michelangelo Cice, Francesco Di Sivo, Paolo Maietta e Michele Colella che hanno voluto omaggiare alcuni dei luoghi storici cittadini abbinando le scene della natività di Gesù con i monumenti di. Quest’anno, quindi, grazie ada”, il bambinello, San Giuseppe e la Madonna, i Re Magi, i pastorelli, le pecorelle, il bue e l’asinello, gli ...

