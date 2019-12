Potenza | anziano povero ruba cibo | i carabinieri pagano il conto

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Lagonegro. Are la merce undi 81 anni Una storia commovente quella accaduta questa mattina in Basilicata. Un uomo di 81 anni in gravi difficoltà economiche, hato alcuni generi alimentari in un supermercato non potendo permettersi di pagarli. Il fatto è accaduto a Lagonegro, un Comune in provincia di. Il valore del bottino era di pochi euro. L'ha nascosto ilto in un marsupio, ma è stato scoperto dal personale. La storia, però, ha avuto un epilogo a sorpresa. Idella stazione locale che sono intervenuti sul posto hanno parlato con l'uomo che ha subito riconsegnato i generi alimentari presi dallo scaffale spiegando le ragioni per cui avevato: èe non poteva pagare il. Alla fine, commossi dalle condizioni precarie dell'uomo i militari hanno deciso di ...

InterNapoli : Anziano povero #Ruba cibo al supermercato, i carabinieri pagano il conto #Pane #Potenza su - novasocialnews : Anziano povero ruba al supermercato, i carabinieri pagano il conto per lui #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - TeleAppula : Anziano ruba cibo, pagano i Carabinieri #teleAppula #Notizie #Puglia #Basilicata #Bari #Bat #Brindisi #Foggia… -