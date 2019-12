Pollica | spostata la marcia per il sindaco Vassallo | mentre continua il tour in Italia

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stata annullata laper ilAngelo, prevista per sabato 14 dicembre alle ore 10.30 sul porto di Acciaroli che sarà posticipata ad una nuova data. Ad annunciarlo è il presidente della Fondazione “AngeloPescatore” e fratello del primo cittadino cilentano, Dario: “Per motivi personali – dice – laper Angelo per la data del 14 dicembre-spiega- è stata posticipata a data da destinarsi”. Una variazione temporanea che però, non ferma l’onda delle iniziative di legalità per chiedere verità e giustizia sulla morte dele portate avanti dalla Fondazionesin dal giorno dopo l’uccisione di Angelo, ilambientalista trucidato con nove colpi di pistola da mani armate ed ancora ignote, il 5 settembre 2010stava facendo rientro a casa a bordo ...

