Plex tv | un nuovo servizio streaming gratuito con film | serie TV e documentari

(Di venerdì 6 dicembre 2019).tv è unvideocon brevi interruzioni pubblicitarie. È appena sbarcato in 200 paesi, fra cui l’Italia, ma almeno per il momento non sembra essere in grado di impensierire realtà come Youtube, RaiPlay o MediasetPlay. Una partenza in sordina, ma quel che conta è il potenziale perchéè compatibile con Smart TV, PC, console, smartphone (Android e iOS), Chromecast, Sonos, Roku, Amazon TV, etc. L’offerta diTV eè piuttosto limitata e per di più solo in lingua inglese, ma almeno ad alta risoluzione (1080p) e con codifica audio AAC. Persino alcuni classici italiani, come ad esempio Django e Amarcord, sono privi di doppiaggio nella nostra lingua. Il catalogo statunitense è decisamente più ricco, ma probabilmente la strategia in Europa è quella di centellinare gli investimenti nelle licenze. Da rilevare comunque la ...

