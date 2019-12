Pistola nascosta sotto i vestiti | arrestati padre e figlio

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Nella mattinata di giovedì la Polizia di Stato della Questura di Caserta ha tratto in arresto T.G. e T.D., rispettivamentedi Marcianise, poiché responsabili di detenzione di un’arma clandestina, in concorso; allo stesso tempo sono stati entrambi denunciati per la detenzione illegale delle relative munizioni, 4 cartucce, e per la ricettazione dell’arma. L’operazione di polizia che ha portato all’arresto dei due familiari, realizzata dalla Squadra Mobile casertana, è maturata nell’ambito della attività info-investigativa sviluppata sul territorio, resa ancora più intensa nel periodo prefestivo, quando cioè si registra un tendenziale incremento dei fenomeni criminosi in genere. In tale contesto, appreso che presso l’abitazione di T.G. e T.D. entrambi detenessero illegalmente un’arma da fuoco, è stato predisposto un servizio ...

