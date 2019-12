Piazzapulita | Paragone discute con Formigli | ' Euro nato per fallire'

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) È giusto o sbagliato continuare a teorizzare pubblicamente la possibile uscita dell'Italia dall'? Per cercare di dare una risposta a questa domanda, il conduttore di, Corrado, nella serata di giovedì 5 dicembre ha invitato negli studi di La7 il sere "dissidente" del M5S Gianluigi. Al centro del dibattito, come detto, il tema della convenienza o meno, per il nostro Paese, di restare nella zona. Lo spunto della discussione lo hanno fornito le recenti dichiarazioni del deputato leghista Claudio Borghi, il quale ha rivelato che, durante il governo gialloverde, non era permesso nemmeno parlare di una eventuale uscita dalla moneta unica perché vietato dal contratto firmato con i pentastellati.ha sollecitato una risposta netta da parte diche, da parte sua, non si è fatto pregare. "L'tecnicamente per", ha ...

PiazzapulitaLA7 : Gianluigi Paragone, M5s: 'L'euro è nato per fallire' - geokawa : RT @claudio_2022: La UE ci ha deindustrializzato, impoveriti. Con l'euro emesso da privati ci ha dimezzato il potere di acquisto Le austeri… - corra_franco : RT @claudio_2022: La UE ci ha deindustrializzato, impoveriti. Con l'euro emesso da privati ci ha dimezzato il potere di acquisto Le austeri… -