Petrolio | anticipazioni e servizi di stasera 6 dicembre 2019 su Rai 2

(Di venerdì 6 dicembre 2019)disu Rai 2 Il venerdì sera si apre all’insegna delle novità e dei grandi ritorni con. Il programma televisivo d’inchiesta, in onda oggi 6alle 21.20 su Rai 2, approda al suo primo appuntamento con inedite e interessanti indagini su scottanti argomenti di cronaca e d’attualità. Giunge così alla sua undicesima edizione la trasmissione condotta da Duilio Giammaria che ha come obiettivo quello di approfondire e analizzare i grandi temi del mondo coniugando l’informazione con l’intrattenimento. Ma cos’ha in serbo per noie ospiti disu Rai 2 La puntata d’esordio disi aprirà con l’inchiesta, intitolata Dal Black Friday al Natale, dedicata agli acquisti online. Gli italiani ...

