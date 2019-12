Perché sei colossi del rap italiano sono seduti allo stesso tavolo

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il giorno del suo debutto ha totalizzato 70mila download in 24 ore. Ora può puntare su uno studio fisico e diventare uno dei luoghi più importanti per la diffusione della musica urban. Con una foto da stampare e incollare nell’album della storia del rap, TRX annuncia che ora avrà anche degli studi fisici, nella redazione di Radio Italia. Nello scatto con cui è stata data la notizia ciseidel rap,: Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Guè Pequeno, Salmo e Ensi. Tutti soci di un progetto che è cominciato nell’aprile del 2018, con una redazione under 25 gestita con chat Whatsapp. L’obiettivo, come spiega la manager, è continuare a fare cultura su un genere che domina le piattaforme di streaming digitali ma fa ancora fatica a contaminare i media tradizionali, come spiega Paola Zuckar, manager del progetto, a Rolling Stone ...

