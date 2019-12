Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix 2019 | Kamila Valieva vince la gara juniores | che

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La russaha vinto la Finale deldi, la 13enne si è resa protagonista di una rimonta strepitosa nel free skating andato in scena al PalaVela di Torino ed è riuscita a risalire dalla quarta posizione raccolta nello short program di ieri. L’allieva di Eteri Tutberidze trionfa da bambina prodigio (in stagione aveva comunque vinto le tappe di Courchevel e Chelyabinsk) sfoderando una prestazione incantevole sulle note di Exogenesis Symphony ed esibendo degli elementi tecnici davvero ammirevoli. La nativa di Kazan si impone con il totale di 207.47 dopo aver raccolto ben 138.45 punti nella prova odierna (75.87 per la parte tecnica, 62.58 per i components) e rifilando così cinque punti di distacco alla statunitense Alysa Liu (133.46), 14enne di Clovis che era al comando con due lunghezze di vantaggio dopo il primo segmento die ...

b_annamaria : @Ferula18 Vigevano gara pattinaggio artistico della figlia - zazoomblog : Pattinaggio artistico programma di oggi Finale Grand Prix Torino 2019: orari tv streaming startlist (6 dicembre) -… - simonastentella : Finale Grand Prix pattinaggio artistico Torino 2019: orari, programma, guida tv e streaming -