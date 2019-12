Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix 2019 | battaglia tra Kazakova Reviya e

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Duello al cardiopalma tra i georgiani Maria/Georgye gli statunitensi Avonley Nguyen/Vadym Kolesnik nella rhythm dance delledeljuniores di. Al PalaVela di Torino la coppia di danza europea ha primeggiato con 68.76 punti (37.78 per la parte tecnica, 30.98 per i componenents) ma è tallonata dagli americani che sono distanti appena quattro centesimi (68.72, 36.63+32.09). Gli allievi di Denis Samokhin, già sesti agli ultimi Mondiali di categoria, hanno migliorato di oltre un punto il proprio personale (67.68 agli Asian Open di novembre) interpretando in maniera eccellente la loro prova. Il 20enne e la 18enne hanno così regolato di misura gli avversari, quarti nell’ultima rassegna iridata juniores, che sono rimasti mezzo punto sotto rispetto alla trionfale tappa deldisputata a Gdansk. Si profila dunque una bella ...

