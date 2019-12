Passione sullo yacht provoca schianto | Cheya Handley confessa

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In Australia,era un membro dell’equipaggio di uno yatch di lusso e ha finalmenteto il suo errore: ha “distratto”, offrendogli il proprio corpo, lo skipper che ha lasciato il comando del timone. Il risultato? Lo yatch si è schiantato contro un faro. L’erroreto daha 26 anni ed è australiana. Era membro dell’equipaggio del Crystal Blue, un lussuosoche si è schiantato contro un faro sulla Gold Coast, in Australia. L’evento accadde il 3 marzo del 2018. Al momento dell’impatto, al timone non c’era nessuno, perché lo skipper Jeremy JJ Piggott si era lasciato travolgere in unafocosa con la giovane marinaio, dimenticandosi del suo dovere. L’incidente ha causato ben 140 mila dollari di danni. Loha proseguito la navigazione senza lo skipper al comando, fino ...

