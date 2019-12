Parmitano chiama i Nobel che hanno scoperto nuovi mondi | “Sarebbe fantastico trovare

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Guarda al futuro ed è fatto di emozioni e sogni il primo dialogo mai organizzato fra i vincitori dele la Stazione Spaziale Internazionale. Protagonisti il comandante Lucae la collega Jessica Meir, con iper per la Fisica Didier Queloz e Michel Mayor, autori della prima scoperta di un pianeta esterno al Sistema Solare, e ilper la Chimica Stanley Whittingham, al quale si devono le batterie ricaricabili al litio. In una Stoccolma già immersa in un’atmosfera natalizia, la settimana deinon era mai stata inaugurata da un evento simile, organizzato presso ilPrize Museum dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa). “Che cosa provi quando guardi la Terra da lassù? E che cosa ti suggerisce a proposito della ricerca sui pianeti che ruotano intorno ad altre stelle?“, ha chiesto a LucaDidier Queloz che poco prima del ...

