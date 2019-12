Pallanuoto femminile | Coppa Italia 2019 | la finale sarà tra Padova e Catania Sconfitte

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si sono giocate oggi ad Ostia le semifinali delladi: ilha eliminato per 8-5 il Milano scavando il solco decisivo nella parte centrale del match, difendendo le tre reti di vantaggio nel, mentre Roma e, dopo aver vissuto una partita spalla a spalla, hanno chiuso sul 6-6, poi sono state le etnee a prevalere all’ottava serie di rigori, vincendo per 12-11 ed eliminando le detentrici del trofeo. Quinto posto per il Rapallo, vittorioso per 10-9 sulla Florentia. TABELLINI SEMIFINALI Plebiscito-Kally Milano 8-5 Plebiscito: Teani, Martina Savioli, Ilaria Savioli, Gottardo, Queirolo 1, Casson 1, Millo, Dario 1, Cocchiere 2, Ranalli 1, Meggiato, Centanni 2, Giacon. All. Posterivo. Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele, Mandic, Anna Repetto, Laura Repetto, Carrega 1, Bianconi 1, Gragnolati 2 (1), Vukovic 1, Zandali, ...

