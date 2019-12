Pallamano | Mondiali femminili 2019 | impresa della Danimarca | Francia eliminata! Ecco il

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si è completata quest’oggi la fase a gironi deidifemminile, che ha visto l’Olanda risorgere definitivamente, infliggendo il primo ko alla Norvegia, tra le favoritissime del torneo, per il punteggio di 30-28, condito anche dalle 6 reti di una scatenata Lois Abbingh. Al Main Round anche la Serbia, giustiziera 29-27Slovenia nello scontro diretto, con il quadro completato dal 40-30 dell’Angola su Cuba. Grandenel gruppo B, dove laha piegato 20-18 la, eliminando proprio le campionesse in carica, al termine di una partita al cardiopalma, e risolta solamente nelle battute finali. La prima piazza è invece andata alla sorprendente Corea del Sud, a seguito del 27-27 contro la Germania, anch’essa qualificata, con il Brasile che ha evitato l’ultimo posto, superando 31-9. Il gruppo C è andato invece alla ...

