Palermo | Giusy Occhionero Italia Viva indagata per falso

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Deputata diperavrebbe fatto passare Antonello Nicosia per suo assistente. Notificato l’avviso di garanzia.– Deputata diper. Nella giornata di venerdì 6 dicembre 2019ha ricevuto l’avviso di garanzia notificato dalla Procura di. Nel mirino degli inquirenti il fatto di aver fatto passare il Radicale Antonello Nicosia come suo assistenze ma il rapporto di collaborazione tra di loro è iniziato solamente successivamente.perIl nome diè finito nel mirino della Procura dopo l’arresto per mafia di Antonello Nicosia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la deputata diha permesso di entrare in carcere all’esponente dei Radicali ‘spacciandolo’ per suo assistente. In realtà, ...

