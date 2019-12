Palermo | deputata di Italia Viva indagata per falso

repubblica

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Giusy Occhionero avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, poi arrestato per mafia, per suo assistente. Il rapporto di collaborazione però sarebbe stato formalizzato solo successivamente

