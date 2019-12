Oroscopo di Paolo Fox | 6 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

nonsolo.tv

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Siamo giunti a questi primo fine settimana dici diranno le? Scopriamolo insieme aFox, astrologo top della TV.segno per segno Ariete: la condizione astrologica è buona. Ci sono però delle tensioni che ti porti dentro personalmente pure se lo nascondi. Fai finta che sia tutto OK, ma invece non è così. Toro: quasi sicuramente avrai delle conferme nel mondo del lavoro nonché mel mondo cadalngo. Qualcuno ha delle liti in pendenza ma avendo un periodo di forza ora, nulla andrà male. Gemelli: stai recuperando il tempo perso sino ad ora, recuperando tutti i benefici. Se hai avuto una crepa nella tua vita, devi provvedere a risanare. Cancro: la Luna è buona ma devi fare i conti con delle opposizioni con Giove e Saturno. Tutto ti se!bra franare e discuti sempre con qualcuno intorno a te. Leone: stai vivendo un momento fortunato, c’è molta positività ...

