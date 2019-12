Oroscopo Capricorno 2020 Paolo Fox | previsioni astrali mese per mese

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Fox: ledi gennaio, febbraio, marzo e aprile Anche per il segno dell’deldiFox lo riprendiamo dalle suepubblicate nel libro “Fox – L’”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno nuovo, segno per segno. Ledell’diFoxdel segno deldicono che a gennaio Giove e Saturno porteranno esperienze di vita e opportunità che andranno sfruttate fino in fondo, mentre ildi febbraio lascerà spazio a molte emozioni che riguarderanno i sentimenti. Nella prima parte di marzo si avrà un vero e proprio recupero dal punto di vista psicofisico, mentreFox con le suedell’deldel, indica aprile come unin cui ci sarà un risveglio professionale e creativo senza ...

Capricorno_astr : 06/dic/2019: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 06/dic/2019: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 06/dic/2019: Numeri fortunati => Per saperne di più: -