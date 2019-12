Ora Salvini se la prende anche con la Nutella | “Contiene nocciole turche | meglio il cibo

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il segretario della Lega Matteodurante un comizio in Emilia-Romagna ha dichiarato che d'ora in poi boicotterà la: "Ho scoperto che per lausa, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani".

