Omicidio Bazzano | altri furti segnalati quella notte nella stessa zona

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I carabinieri continuano ad indagare sull'di(Valsamoggia), avvenutotra mercoledì e giovedì. I militari non sono ancora riusciti a risalire all'identità del giovane ladro raggiunto da un colpo di pistola intorno alle 5 del mattino, davanti all'ingresso di una villa.casa non c'erano i proprietari, bensì l'anziano custode che ha raccontato di aver sparato in aria e alla cieca da due finestre, dopo aver sentito dei rumori davanti alla porta del fabbricato all'interno del quale vive insieme alla moglie. In tutto sarebbero stati esplosi 5 colpi di pistola e uno di questi avrebbe appunto raggiunto il giovane ladro, ammazzandolo.I carabinieri hanno comunicato che gli stanno giungendo segnalazioni diperpetratidurante la. Ieri sono state raccolte le prime due denunce diai danni di un bar e di un'azienda e ...

iolanda_pitti : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… - kategullo75 : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… - nuovalepanto : RT @Claudio38748087: IL TORTO CHE HA AVUTO IL CUSTODE SPARANDO AL LADRO? averlo fatto sotto l'era nazi-comunista ora per far dispetto a Sal… -