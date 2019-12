Ombrelli reversibili | l’ultimo trend dell’autunno inverno

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nelle giornate di pioggia, l’ombrello fondamentale per ripararsi. Con il tempo questo oggetto, oltre a essere un modo per ripararsi dalla pioggia, sta diventando sempre di più un accessorio alla moda. In commercio, l’ultima novità in tal senso sono gli. Ecco di cosa si tratta, come funzionano e il modello migliore.Si differenziano dagli altri accessori di questo tipo in quanto hanno rivoluzionato e rivoluzionano l’idea stessa di ombrello. Innanzitutto, è bene affermare che si chiamano in questo modo proprio perché l’apertura risulta essere al contrario. Si caratterizza per delle stecche di legno che sono posizionante nel lato superiore esterno, per cui il sistema di apertura e chiusura è completamente cambiato. Risulta essere molto più resistente dei classiciin quanto ha una doppia fodera. Disponibile in ...

