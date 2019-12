Oltre la soglia | anticipazioni quinta puntata in onda domenica 8 dicembre

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Torna All Toghether Now e fa traslocarela, la serie medical di Canale 5 che vede Gabriella Pession protagonista nel ruolo di Tosca Navarro. Lava inalle 21.40 sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset.laEmma (Giulia Salerno) vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff di Tosca (Gabriella Pession). Finche’ accade una cosa molto strana: d’improvviso, una notte Emma riprende a parlare… Tosca dovra’ usare tutta la sua sensibilita’ ed esperienza per aiutare Emma. Quando Di Muro (Giorgio Marchesi) cerca Tosca e’ perche’ deve dirle qualcosa.Tosca e’ sempre piu’ provata dal suo malessere. Ma quando Marica (Aurora Giovinazzo) e Tommaso (Gabriele Fiore) fuggono dall’ospedale, la ricerca dei due ragazzi ...

