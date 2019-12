OLTRE LA SOGLIA | anticipazioni quinta puntata di domenica 8 dicembre

tvsoap

2019, in prima serata, Canale 5 trasmetterà la della fiction la, con protagonista Gabriella Pession. Ecco e trame ufficiali del quinto episodio: Emma (Giulia Salerno) vive in una casa-famiglia da quando ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi mettono in ansia lo staff di Tosca (Gabriella Pession), fino a quando una notte Emma riprende a parlare all'improvviso… Di Muro (Giorgio Marchesi) cerca Tosca in quanto deve dirle qualcosa. La donna intanto è sempre più provata dal suo malessere ma, quando Marica (Aurora Giovinazzo) e Tommaso (Gabriele Fiore) scappano dall'ospedale, la ricerca dei due giovani diventa per lei la priorità. Quando Tosca capisce che la ragazza non assume i suoi farmaci da una settimana, la loro ricerca diventa una corsa contro il tempo.

