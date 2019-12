Oggi così ma agli esordi | a UeD… Giulia De Lellis era un’altra Merito anche dei

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Non si fa che parlare di lei,Deè la 23enne che colpisce tutti e tutte le età. La giovanissima influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dovuto imparare cosa comporta fare parte del mondo dello spettacolo che, soprattutto per una donna, non risparmia critiche e disappunti. Tutti notano un cambiamento:è diversa rispetto al passato, sia nei modi di porsi che nell’aspetto fisico. Deappare con un fisico molto tonico e dimagrito, segno del suo esercizio fisico costante, e ovviamente qualche ritocchino sparso un po’ ovunque inizia a farsi notare. Lei stessa, d’altronde, ha ammesso: “Avevo labbra sottili eho deciso di ricorrere a qualche piccola puntura. Ma nulla di che, la rifaccio ogni 8 messi, non amo mica le labbra a canotto”. Continua dopo la foto. Ma il seno è rifatto? Questo è il domandone di tutti, a cui la ragazza non ...

mirellaliuzzi : Oggi al @MISE_GOV si sono riuniti i gruppi di esperti su #IntelligenzaArtificiale e registri distribuiti e… - matteorenzi : Se ciò che le Iene hanno mostrato ieri sul concorso del Premier Conte fosse stato fatto da me o anche semplicemente… - borghi_claudio : Scusa @corradoformigli @PiazzapulitaLA7 invece di chiamarmi la settimana scorsa per parlare di scontrini potevi chi… -