Obicua | il made in Italy sbarca in America | giovani architetti e l’innovativo progetto

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il meglio del design e dell’architettura ‘inincon The Kinii,eco sostenibile di un giovane gruppo diromani, il team di. The Kinii (iniziato nel 2014 ina Salt Lake City e ora ultimato) è stato presentato giovedì 05 dicembre a Milano presso la sede milanese del team: Milano B.I.C. in via di Pietrasanta, 14. Presenti, numerosi, addetti ai lavori, stampa specializzata, influencer del settore e fotografi di fama nazionale ed internazionale. Presente anche il fotografo Luigi Filetici che, insieme aglidi: Lucia Catenacci, Valerio Campi e Massimiliano Brugia ha mostrato e curato – tramite una mostra fotografica l’inedito. Lo Ski-Lodge “The Kinii” (“il nido del falcone” se tradotto dall’antica lingua autoctona) infatti rappresenta una perfetta esemplificazione della filosofia e della vision ...

