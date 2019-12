Nuovo nodo per il governo | l’etichetta dell’Ue contro il Made in Italy

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilgiallo-rosso si troverà davanti ad unscoglio: l’Ue intende introdurre un’etichetta sui prodotti a marchioin. In particolare, questo dossier segreto al quale sta lavorando la Commissione, prevede una tutela della salute dei consumatori. Il meccanismo si basa su una scala di colori e lettere dell’alfabeto: verde (A), verdino (B), giallo (C), arancio (D), rosso arancio (E). In base a tale scala, gli alimenti etichettati in verde conterranno nutrienti positivi, mentre quelli etichettati in rosso saranno da evitare. Nel mirino di questa nuova misura ci sarebbero il gorgonzola, il parmigiano, il prosciutto San Daniele e altri prodotti del Bel Paese. Etichetta UeinLa nuova etichetta dell’Ue ha promosso la Coca Cola e ha invece bocciato lo speck, il gorgonzola e gli insaccati. Il dossier europeo prevede ...

