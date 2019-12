Nuovi guai in Via Bellerio Altro rinvio a giudizio per Centemero Il tesoriere della

lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Procura di Milano ha chiesto ilper ile deputatoLega Giulio(nella foto). È accusato di aver violato la legge sul finanziamento ai partiti, in relazione a un presunto finanziamento da 40mila euro concordato, tra il 2015 e il 2016, con il patron di Esselunga Bernardo Caprotti (morto nel 2016): sarebbe dovuto andare all’associazione “Più Voci”, di cuiera legale rappresentante, e invece, secondo l’accusa, fu destinato al partito per coprire gli ammanchi di Radio Padania.è indagato anche nell’inchiesta romana, chiusa nelle scorse settimane, su unpresunto finanziamento illecito da 250mila euro, sempre all’associazione ‘Più voci’, da parte dell’imprenditore romano Luca Parnasi. L'articoloin Viaper. IlLega è accusato di aver violato la legge ...

