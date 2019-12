Nuoto | Margherita Panziera straripante | Campionessa d’Europa dei 200 dorso col record

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019)scaccia i fantasmi, conferma di essere un’atleta di prima fascia, porta in vasca tutta la sua classe infinita e si lauread’Europa sui 200 metriin vasca corta. La veneta ha fatto saltare il banco a Glasgow (Gran Bretagna), nella stessa piscina in cui nel 2018 aveva conquistato il titolo continentale in lunga sempre sulla distanza prediletta: doppietta davvero da urlo per la 24enne che, dopo il quarto posto ai Mondiali di Gwanjiu e la quinta piazza nell’ultima rassegna iridata in corta, è riuscita a tornare su trono con assoluta padronanza e dopo aver interpretato benissimo la gara. L’atleta delle Fiamme Oro, bronzo in questa prova agli Europei di due anni fa, ha toccato la piastra con il rilevante tempo di 2:01.45, nuovoitaliano visto che ha migliorato il suo precedente di 11 centesimi.ha ...

francescocz88 : RT @vitasportivait: ?? #Nuoto | #Glasgow2019 ?? Splendido titolo europeo ?? per Margherita #Panziera ???? La veneta vola nei 200 dorso in 2'… - sab_barbieri : RT @Starbene: Oro, oro, oro. #MargheritaPanziera ha conquistato l'oro agli #Europei di nuoto, nei 200 metri in vasca corta. Bravissima Marg… - TutteLeNotizie : Margherita Panziera medaglia d’oro nei 200 dorso agli Europei di nuoto a Glasgow -