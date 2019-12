Nuoto | Gregorio Paltrinieri DEMOLISCE TUTTI! L’imperatore è tornato a dettare legge | oro

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dominante, straripante, ammaliante. Semplicemente Campione d’Europa dei 1500 metri stile libero in vasca corta.si laurea Imperatore a Glasgow, il Re Magno delazzurro ha letteralmente fatto saltare il banco in terra britannica, si è reso protagonista di una gara magistrale, ha giganteggiato con una disinvoltura fuori dal comune e ha trionfato sulla sua distanza prediletta col crono di 14:17.14. Oggi abbiamo ammirato una versione nuova dell’emiliano che è rimasto a contatto con i due grandi rivali per i primi 600 metri e poi ha piazzato la sgasata vincente, un cambio di ritmo impressionante, una progressione irresistibile che ha letteralmente lasciato sul posto gli impotenti Mykhaylo Romanchuk ed Henrik Christiansen proiettando il nostro portacolori verso un meritatissimo trionfo. Il 25enne ha dato una risposta importante a poco più di sette mesi ...

