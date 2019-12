Nuoto | Europei vasca corta Glasgow 2019 | la legge della doppia P Paltrinieri e Panziera

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Terza giornata di grande, Scozia, dove stanno andando in scena i Campionatiin. È stata soprattutto la serata di Margherita, capace di sconfiggere i fantasmi e zittire le critiche conquistando con merito la finale dei suoi 200 dorso. La veneta ha replicato le ottime sensazioni già lasciate la mattina ed è andata a conquistare il suo primo titolo in una grande manifestazione internazionale in 2’01.45, migliorando anche di 11 centesimi il primato nazionale che già le apparteneva. Quandoè questa non ce n’è davvero per nessuno. Secondo posto per l’ucraina Daryna Zevina (+0.80) e bronzo per l’olandese Kira Toussaint (+1.59). Ma non c’è stata solo. Nei 1500m Gregorio(14’17.14) brilla luminoso e si prende la rivincita sull’ucraino Mykhailo Romanchuk rispetto a due anni fa ...

virginiaraggi : Un altro oro per la nostra #SimonaQuadarella, prima in vasca corta negli 800 stile agli Europei di Nuoto a #Glasgow… - SkySport : ? #UltimOra #Nuoto ?? ??#Europei vasca corta ?? #Quadarella oro negli 800 sl ???? L'azzurra precede la #Kesely e la c… - RaiNews : Simona Quadarella medaglia d'oro negli 800 stile libero agli Europei di nuoto -