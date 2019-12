Nuoto | Europei 2019 | le dichiarazioni Paltrinieri | “Volevo vincere!”; Panziera | “Ho dato

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La Nazionale italiana porta ad 11 il computo delle medaglie conquistate in questidiin vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Nel Tollcross Swimming Center, la selezione azzurra ha conquistato quest’oggi due ori con Gregorioe Margheritae un argento con Ilaria Bianchi. 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi il computo complessivo al termine del terzo giorno di gare, che vede l’Italia seconda nel medagliere, preceduta dalla Russia. Perun successo significativo: due anni di sconfitte e un 1500 sl diventato nemico. C’era sempre qualcosa che andava storto, ma quest’oggi Greg ha saputo gestire una situazione complicata, precedendo il norvegese Henrik Christiansen e il francese David Aubry, mentre l’altro favorito Mykhailo Romanchuk ha concluso solo quarto: “Volevo vincere, era da tanto tempo che non accadeva. Siamo in ...

