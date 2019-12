Nintendo Switch | problemi con gli ordini del black friday | i clienti ricevono profilattici

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (Foto:è stata tra le offerte più desiderate e ordinate durante lo scorso2019 in tutto il mondo, compreso nel Regno Unito, dove però la console nipponica è balzata agli onori delle cronache per una serie di bizzarri errori nella spedizione verso gli acquirenti. Basta un rapido giro su Twitter per scoprire una serie di tweet che raccontano di una serie di inspiegabili sostituzioni, tutte con protagoniste proprio, che per l’occasione del venerdì nero era in offerta da sola oppure in bundle con alcuni giochi e accessori a prezzi davvero succulenti. Una promozione che ha stuzzicato tanti utenti, peccato che una parte abbia ricevuto a casa tutt’altro. (Foto: Twitter) C’è chi ha aperto la scatola e ha trovato un microfono e un tamburello come tale Jake Lawrence da Leicester, chi uno spazzolino elettronico o ancora chi condom e ...

NintendoItalia : Scopri una nuova EX Story che ha come protagonisti Tsubasa e Kiria in Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, in arrivo s… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Jumanji: Il Videogioco - Nintendo Switch Nintendo Switch - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Big Ben - Custodia Deluxe Mario Kart 8 SWITCH - Licensing Nintendo Switch -