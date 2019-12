blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ritornata sui social dopo un lungo periodo di assenza, la modella croata nonché ex moglie di Fabrizio Corona ha voluto sottoporsi ad un round di domande sul suo profilo Instagram ufficiale. Purtroppo, ha così svelato di esser rimasta a lungo offline anche a causa di una brutta situazione, un problema che pare le stia causando non poche sofferenze."tornasse tutto come duefa", spiega a chi le chiede cosa le sia accaduto., però, prosegue con le risposte alle domande ricevute da chi la segue online, e aggiunge: "C'è stato un problema che sto cercando con tutte le mie forze di risolvere", e a proposito della sua situazione sentimentale spiega: "Non ho mai dichiarato di essermi lasciata con Favoloso. Certo che sto ancora con lui".sta: "a duefa" 06 dicembre 2019 14:13.

gossipblogit : Nina Moric sta male: 'Vorrei poter tornare indietro a due mesi fa' - Noovyis : (Brutto momento per Nina Moric: la ex di Fabrizio Corona sta passando giorni duri. La preoccupazione dei fan) Play… - zazoomblog : Brutto momento per Nina Moric: la ex di Fabrizio Corona sta passando giorni duri. La preoccupazione dei fan -… -