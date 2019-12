Nigeriano pesta e ferisce l' agente Poi tenta di rubargli la pistola

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Federico Garau Hato e preso a morsi undi polizia, procurandogli traumi e lesioni ritenute guaribili in 45 giorni, e quindi cercato si sfilargli lad'ordinanza dalla fondina per sopraffarlo, per questo motivo un 22enneè stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal tribunale di Pesaro. L'episodio risale allo scorso 4 settembre, ed ha ovviamente lasciato profonde cicatrici nella vittima, che ha ricostruito quei drammatici momenti in aula con dovizia di particolari, fin dal momento in cui lo straniero fu visto percorrere via Rossi in sella alla sua bicicletta. "Stavamo facendo un controllo sul territorio", ricorda l'Giuseppe Sepede, come riportato dal "Corriere Adriatico"."Erano le 11,15 e abbiamo notato in bici in via Rossi un ragazzo che raccoglieva un portafogli da donna da terra, ma che poi abbiamo scoperto essere il suo", racconta. Ma ...

