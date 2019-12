Needle | Steppenwolf | “Born To Be Wild”

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tutti conosconoTo Be, anche grazie ai tanti spot pubblicitari dov’è stata inserita, ma ben pochi sanno la storia di questa canzone e che ad eseguirla sono gli. Il gruppo fu creato da John Kay, di origini tedesche, a Toronto. Ben presto si trasferirono a San Francisco, dove era in atto la vera rivoluzione Peace & Love.To Befu scritta da Mars Bonfire (nome d’arte di Dennis Edmonton), che aveva una Ford Falcon con cui andava nei deserti vicini a Los Angeles. Questo senso di libertà, che aumentò pensando alla moto, ha ispirato la canzone. Alcuni sostengono che il termine Heavy Metal, usato per definire un genere musicale, derivi dal gruppo Iron Butterfly (Farfalla di ferro) che fecero l’album “Heavy”, altri invece dicono sia preso dal testo di questa canzone dove c’è “Heavy Metal Thunder”. L’autore lo scrisse perché si trovò in mezzo ...